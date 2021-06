Belgio-Portogallo, il match-winner Thorgan Hazard è anche star of the match

Una serata da ricordare per Thorgan Hazard, autore del gran gol che ha permesso al Belgio di superare 1-0 i campioni in carica del Portogallo nel quarto di finale dell'Europeo. Non solo la rete valsa il passaggio del turno: all'esterno di proprietà del Borussia Dortmund è infatti stato assegnato anche il premio di "star of the match" da parte dell'UEFA.