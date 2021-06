Belgio-Russia, le formazioni ufficiali: in campo Lukaku, polemiche per la disputa della gara

Attraverso i rispettivi canali, Belgio e Russia hanno diramato le formazioni ufficiali per la gara di questa sera, in programma alle 21. Tantissime le polemiche, anche a livello social, per la comunicazione dei rispettivi undici e soprattutto per la disputa della gara, vista la vicenda di Christian Eriksen (al momento in ospedale e cosciente). Al momento, la gara resta in programma. Tra i titolari, anche Romelu Lukaku, compagno di squadra del danese all'Inter.

Belgio (3-4-3) : Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Dendoncker, Tielemans, Carrasco; Mertens, Lukaku, T. Hazard.

Russia (5-3-2): Shunin; Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev; Golovin, Dzyuba.