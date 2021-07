Braithwaite non si rassegna: "Devo stare attento a quello che dico, siamo arrabbiati"

Martin Braithwaite fa fatica ad accettare la sconfitta contro l'Inghilterra, che costa alla sua Danimarca l'eliminazione da Euro 2020 proprio a un passo dalla finale. L'attaccante del Barcellona ha commentato in particolare l'episodio decisivo, quello del discusso rigore concesso per un fallo su Sterling: "Ci vorrà del tempo per digerire questa sconfitta ma proveremo a fare di nuovo grandi cose in futuro. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto ma siamo comunque dispiaciuti perché potevamo raggiungere la finale. Questa sconfitta è difficile da accettare soprattutto per il modo in cui è arrivata. Devo stare attento a quello che dico, ovviamente siamo molto arrabbiati. A prescindere da questo, il nostro è un grande gruppo e faremo sicuramente bene in futuro".