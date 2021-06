Caso Eriksen, la Federazione danese contro l'Uefa: "Inaccettabile tornare subito in campo"

Jesper Moller Christensen, presidente della Federazione danese, ha parlato in merito alla ripresa della partita contro la Finlandia deciso dall'Uefa dopo il malore di Eriksen: "È stata una decisione sbagliata e del tutto inaccettabile che i giocatori siano dovuti scendere in campo così presto dopo quella orribile esperienza. Giocatori e allenatore non dovrebbero essere messi in questa situazione perché non dovrebbe essere una loro decisione. Dobbiamo pensare di cambiare le regole per non doverci ritrovare più in questa situazione".