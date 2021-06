Cassano: "Tra Mbappè e Joao Felix io prendo Joao. Ha qualcosa di magico, mi fa impazzire"

Intervenuto nel corso della puntata dedicata agli Europei sulla BoboTv, Antonio Cassano parla così di due grandissimi talenti attesi come protagonisti della competizione continentale: "Tra Mbappè e Joao Felix cento persone su cento prenderebbero Mbappè, ma io prendo Joao. È un giocatore che mi piace troppo, anche se all'Atletico purtroppo è un po' finito nella terra di nessuno. Ha un qualcosa di magico, come tratta la palla, come la accarezza, mi piace da impazzire. E Simeone non lo mette per far giocare Correa, col tutto il rispetto".