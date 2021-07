Chiellini-Bonucci, un muro da 11 anni. È arrivata la coppa, ma non è ancora finita

vedi letture

Undici anni, 326 partite insieme, in due 221 presenze in Nazionale Eppure per Giorgio Chiellini e Leo Bonucci la notte di Wembley sarà per sempre speciale come poche, forse nessuna, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Mancava un grande trofeo internazionale, alla fine è arrivato. Con loro titolari, l'Italia non ha mai perso: dieci vittorie e sei pareggi. Ci sono notti in cui serve anche il carattere duro e puro di una difesa italiana e sono quelle le notti in cui Chiellini e Bonucci tirano fuori il meglio, a cui riesce tutto.

Il futuro - Da domenica Chiellini è l'azzurro con più presenze ad un europeo (18, ha sorpassato Buffon a 17). Il prossimo sorpasso di Chiellini invece sarà al monumento Dino Zoff, per ora raggiunto a 112 presenze con l’Italia. Perché contro l’Inghilterra non è stata l’ultima partita in Nazionale di Chiellini, questo si può già dire: sarebbe molto sorprendente se dovesse recidere il suo filo azzurro già adesso. Decideranno lui e Mancini: al Mondiale manca un quasi anno e mezzo, troppo tempo per un giocatore che da qualche anno ha deciso di non prendere decisioni a lungo tempo.