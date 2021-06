Chiellini carica la Nazionale in vista del Galles: "Questa Italia sta crescendo di partita in partita"

"Per fortuna sto abbastanza bene. Non è niente di grave, qualche giorno di riposo e vediamo come andrà. Diciamo che sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione". A UEFA.com, parla così Giorgio Chiellini: "Dieci partite senza subire gol? Sono tante, quindi non parliamone troppo, altrimenti lì dietro il gol arriva subito. Questa Italia sta crescendo di partita in partita. Ha un entusiasmo che le permette di fare tutte le cose senza fatica, viene tutto spontaneo, naturale. Un’energia positiva che ci trascina l’un l’altro e va anche oltre gli undici che scendono in campo. Quando l’Europeo è stato rimandato per la pandemia ho subito detto che secondo me questa squadra avrebbe beneficiato di un anno in più perchè ci sono tanti ragazzi che avrebbero avuto modo di crescere e arrivare più maturi all’Europeo. Sta succedendo proprio questo. Arriveranno partite più difficili, avversarie più forti ma siamo pronti, affronteremo il resto del torneo con grande serenità, entusiasmo, equilibrio".