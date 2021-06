Da perfetto sconosciuto a star del web. Parla il tifoso della Svizzera 'stella' della vittoria sulla Francia

Dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia che ha sancito l’approdo ai quarti di finale di Euro2020 della Nazionale di Vladimir Petkovic è salito alla ribalta della rete un tifoso rossocrociato che con le sue espressioni durante il match contro i Campioni del Mondo in carica è diventato una star e un meme fra i più diffusi del web. Il tifoso in questione risponde al nome di Luca Loutenbach è ha rilasciato alcune dichiarazioni a Blick: “Non so bene cosa mi stia succedendo. Penso che tutte le persone che mi conosco mi abbiano scritto in questi giorni. Durante la partita non avevo internet, ma alcuni tifosi attorno a me si sono subito resi conto di quello che stava succedendo. La vittoria sulla Francia? E’ il giorno più bello della storia del calcio svizzero”.