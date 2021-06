Dal Belgio: speranza De Bruyne, pessimismo Hazard. Esito degli esami arriverà domani

"Speranza De Bruyne, l'Europeo di Hazard potrebbe essere finito". Iniziano ad arrivare le prime sensazioni dal Belgio in merito alle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. Secondo il De Standaard il centrocampista del Manchester City è quello che ha le maggiori chance di recupero in vista dell'Italia, mentre per il 7 del Real Madrid sembra improbabile una presenza con gli azzurri. De Bruyne si è slogato la caviglia dopo un contrasto con Palhinha e per svolgere gli esami strumentali occorrerà aspettare la giornata di domani.

Hazard sull'infortunio alla coscia: "Fa male, presto per dire se ci sarò contro l'Italia"

Per lo staff medico belga sono necessarie infatti almeno 48 ore per veder sgonfiare la caviglia del giocatore, solo a quel punto i test strumentali diranno se e quanto sono interessati i legamenti. Per Hazard, invece, tutto lascia pensare ad un problema muscolare. Anche in questo caso, la gravità ed i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore.