Danimarca, Hjulmand: "Sogniamo in grande, i tifosi aumentano la nostra fame di vittorie"

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, alla vigilia del quarto di finale contro la Repubblica Ceca è intervenuto in conferenza stampa: "Sogniamo in grande per il bene della Danimarca e vogliamo vincere ancora. Il supporto dei tifosi, in ogni stadio in cui siamo stati, ci ha dato grande forza, ha aumentato la nostra fame. Poulsen? Sarebbe strano se vi dicessi se giocherà o meno (ride, ndr)".