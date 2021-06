Danimarca, il ct Hjulmand: "Potremmo concretizzare meglio i tanti cross bassi che facciamo"

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Russia: "Stiamo cercando di perfezionare il tutto, i dettagli. Abbiamo molti giocatori offensivi abili: bisogna ricordare che una partita di calcio dura 90 minuti e che ci sono cinque sostituzioni a disposizione. Non si tratterà solo di chi inizia la partita ma anche di come si gioca e di chi subentra. Effettuiamo tanti cross bassi che potremmo concretizzare meglio, concludendo a rete. Questo non si vede da nessuna statistica. Ci sono, tuttavia, anche alcune situazioni in cui avremmo potuto sfruttare meglio le opportunità. Fondamentalmente, dobbiamo giocare e fare di più in avanti. Dobbiamo aggiustare alcune cose ma senza dimenticare tutte le cose buone che facciamo in campo, perché questo è il fondamento che è stato in grado di darci così tanto: il nostro gioco è fatto di pressing, intensità, capacità di fermare gli attaccanti avversari".