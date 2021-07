Danimarca, Kjaer ai tifosi: "Grazie per il supporto, sarete in campo con noi a Wembley"

La Danimarca si avvicina alla sfida di domani contro l'Inghilterra. Il capitano e difensore del Milan Simon Kjaer ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui ringrazia anche i tifosi del supporto: "Stiamo andando a Wembley. Semifinale di Euro2020 arriviamo! Andiamo a Wembley. Molte molte grazie per il fantastico supporto. Siete tutti con noi in campo".

We're on our way to Wembley. #EURO2020 semifinal coming up !!

Så er vi på vej til Wembley. Mange mange tak for den fantastiske opbakning. 👏🙏🇩🇰

Vi har jer allesammen med os på banen !!#ForDanmark 🇩🇰 pic.twitter.com/B17jPWh70d

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) July 6, 2021