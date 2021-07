Danimarca, tutti a disposizione per la Repubblica Ceca: anche Poulsen è recuperato

Tutti a disposizione per la Repubblica Ceca, Kasper Hjulmand può esultare. La Danimarca, come riportato da Ekstrabladet, ha svolto la rifinitura a Baku con il gruppo al completo. Nessun problema per Simon Kjaer, che sarà titolare e guiderà da capitano la sua nazionale verso la semifinale. Yussuf Poulsen ha recuperato e, anche se non al meglio, dovrebbe avere almeno un'ora nelle gambe. Thomas Delaney e Daniel Wass sono apparsi in forma. Insomma, nessuna defezione: il sogno Europeo continua, tutti vorranno e potranno dire la loro.