De Boer: "In Olanda ci sono 17 milioni di ct. Francia, Belgio e Spagna le tre grandi favorite"

Frank de Boer, ct dell’Olanda, ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale UEFA in vista dell’esordio di questa sera all’Europeo: “Sono immensamente orgoglioso del mio incarico, se me l’avessi chiesto due o tre anni fa, mai avrei pensato di sedere su questa sedia. Se mi chiedi se sono pronto, ti dico che mi sento tale. Sono tornato in un ambiente sano, in cui ho passato tanti anni da calciatore. Si dice che in Olanda abbiamo 17 milioni di allenatori della nazionale, la pressione c’è sempre. Ma è quella salutare, che ti aiuta nella performance. Siamo una piccola nazione ma comunque si aspettano tutti che arriviamo facilmente in finale, ma non è realistico. Abbiamo vinto un solo trofeo, giocando tre finali: già questo, nella mia opinione, è straordinario. Vogliamo comunque dominare gli avversari con recupero palla rapido e gioco offensivo, fa parte del nostro DNA prendere l’iniziativa. Penso siamo sulla giusta strada, possiamo migliorare in quel 40% in cui, per forza di cose, non attaccheremo. Abbiamo una buona squadra, ci mancherà Van Dijk ma anche altre squadre hanno assenze. Non dobbiamo temere nessuno, ci sono due-tre grandi favorite e non ci metto tra esse. Penso siano Francia, Belgio e Spagna. Poi squadre come Germania, Inghilterra, Italia e Portogallo che sono in grado di battere chiunque”.