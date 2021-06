Dott. Ferretti: "Se Eriksen è ancora in vita lo deve anche all'organizzazione UEFA"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, il responsabile medico della Nazionale, Andrea Ferretti, ha commentato anche la vicenda drammatica di Christian Eriksen: "Non conosco i dettagli della questione sanitaria. Per quanto si possa fare, nella medicina c'è l'imponderabile e questa ne è una testimonianza. Sarebbe meglio soffermarsi, dal mio punto di vista, su quanto è stato fatto per salvare la vita del giocatore. La prontezza d'intervento dei colleghi, la qualificazione dei colleghi. Faccio parte della commissione medica UEFA, da anni investe in questo, e aveva programmato proprio l'assistenza per questi eventi. La UEFA ha organizzato dei corsi per medici del calcio, diffondendo programmi di questi corsi: la Federazione li ha divulgati, se Eriksen è ancora in vita, lo deve al tipo di organizzazione che la UEFA ha messo in campo per questi eventi. La diffusione e l'uso del defibrillatore, questa è un'occasione per lanciare un appello affinché operatori e gente comune, imparino i principi di base della rianimazione".

Qui tutte le parole del dottor Ferretti.