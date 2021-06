esclusiva Apolloni: "L'Italia ha colpito positivamente tutti. Il nostro fuoriclasse è il gioco"

vedi letture

Luigi Apolloni, ex difensore del Parma e della Nazionale è intervenuto nel corso del TMW News per parlare degli azzurri domani al debutto contro la Turchia. "Le sensazioni sono positive, finora l'Italia ha colpito per risultati e gioco, la squadra ha un'identità, il ct ha assemblato bene tutti i reparti, tutti giocano da collettivo. Manca il fuoriclasse? E' il gioco, Mancini ha messo il gioco davanti a tutto. Le più forti credo siano Francia, Spagna e Inghilterra ma c'è anche l'Italia. Il banco di prova sarà proprio contro queste squadre. Io sono fiducioso e l'entusiasmo che c'è intorno alla squadra darà una bella spinta".

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Apolloni: "L'Italia ha colpito positivamente tutti. Il nostro fuoriclasse è il gioco"