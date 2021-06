esclusiva Cernov: "Golovin meglio di Miranchuk, può essere la rivelazione del torneo"

Inserita nel Gruppo B dell’Europeo con Belgio, Danimarca e Finlandia, la Russia è una delle Nazionali che incuriosisce nonostante non abbia i favori del pronostico. Dopo la grande campagna casalinga nello scorso mondiale, chiuso ai quarti di finale dopo aver eliminato la Spagna, gli uomini del CT Cherchesov cercheranno di ripetere il cammino dell’ultima coppa del mondo. “Ma non sarà facile” - racconta in esclusiva a TUTTOmercatoWEB il giornalista russo di Sport Express, Gosha Cernov. - “Sono solo dieci i giocatori convocati che facevano parte dell’ultima spedizione mondiale. Sono cambiati tutti e tre i portieri, i centrali di difesa sono diversi… ma dopo l’ultimo mondiale la popolarità della squadra è arrivata alle stelle. Prima in molti deridevano la squadra per le prestazioni poco edificanti, ma dopo il mondiale nessuno ha più aperto bocca: i calciatori sono diventati degli eroi”.

Quale può essere l’obiettivo della Russia?

“A tutti è piuttosto chiaro che sarà molto difficile riuscire a raggiungere i quarti di finale. Inoltre, questa non è una manifestazione che giocheremo in casa, nonostante due partite del girone verranno disputate a San Pietroburgo. Il nostro raggruppamento è molto duro. Personalmente penso che la Russia perderà con Belgio e Danimarca perché sono squadre molto forti, ma in ogni modo dovrà battere la Finlandia, che è una debuttante. Mi auguro che la Russia possa raggiungere gli ottavi come una delle migliori terze”.

Quali sono i punti di forza della squadra di Cherchesov?

“Come punto di forza sicuramente la preparazione fisica. Prima dell’amichevole contro la Polonia, la Nazionale ha passato dieci giorni in Austria, a Neustift. La ragione è duplice: la prima è perché Cherchesov voleva isolare la squadra da Mosca, volendo far concentrare la squadra solo sulla preparazione al torneo. In secondo luogo Neustift è situata tra le montagne, a circa mille metri dal livello del mare. Cherchesov crede che gli allenamenti in quelle condizioni possano essere di aiuto per i calciatori, e che le loro prestazioni ne potranno beneficiare. Gli allenamenti sono stati molto intensi, piuttosto duri. Cherchesov ha organizzato sedute di fatica per preparare al meglio la squadra agli ultimi minuti delle gare”.

Quale può essere, invece, uno dei punti deboli?

“I portieri e la difesa. Purtroppo mancano buoni centrali di difesa alla Russia e portieri, da quando Akinfeev ha deciso che non giocherà più per la Nazionale. Anche sulle fasce non c'è grande abbondanza, ci sono poche ali adeguate”.

Miranchuk ha vissuto una stagione sottotono all’Atalanta, può riscattarsi all’Europeo?

“In questa stagione non è riuscito ad impressionare e inoltre non è in un buon momento di forma. Non ha giocato bene con la Polonia e non è stato schierato tra i titolari nell’amichevole contro la Bulgaria. Non penso sarà uno dei leader della Nazionale”.

Potrà esserlo Golovin?

“Golovin è superiore a Miranchuk, ed è uno dei motivi per cui Alexey non riesce a fare colpo. Le loro posizioni sono piuttosto simili, e Miranchuk non riesce ad incidere sulla fascia. Golovin può essere una delle rivelazioni dell’estate, ma tanto dipenderà dalle prestazioni generali della squadra”.

Chi potrà essere una delle sorprese?

“Forse Alexander Sobolev dello Spartak Mosca, centravanti alto e forte. Sarà la riserva di Dzyuba ma mi auguro possa segnare qualche gol da subentrante”.

E in Russia che si pensa dell’Italia?

“L’Italia vincerà tutte le partite che verranno disputate a Roma, poi molto dipenderà dal tabellone degli scontri diretti. L’Italia ci è mancata tanto tre anni fa al Mondiale, quindi sono molto contento che la squadra sia tornata. Mi fa piacere abbiate giocatori straordinari. Roberto Mancini allo Zenit non ha lasciato grandi ricordi, ma gli auguro il meglio e spero vinca questo Europeo”.