esclusiva Colomba: "Mancini bravo perché ha fatto il selezionatore e non l'allenatore"

vedi letture

Franco Colomba dall'alto della sua esperienza elogia il ct Mancini per un particolare non certo secondario. "Ha fatto il selezionatore - dice a Tuttomercatoweb.com - dopo che avevamo vissuto momenti in cui forse chi guidava la Nazionale voleva fare l'allenatore. Roberto ha fatto il selezionatore scegliendo piccoli blocchi di giocatori di varie squadre che hanno la stessa filosofia di gioco, vedi Sassuolo e Napoli. Senza dimenticare le affinità di Verratti, Immobile e Insigne che hanno giocato insieme nel Pescara. Il gruppo è affiatato e parla la stessa lingua. Con l'Austria siamo andati in difficoltà sotto il profilo fisico, c'è stato un momento di sofferenza superato bene. Sono fiducioso anche per il match col Belgio, l'identità di squadra dell'Italia è una garanzia. Un conto ovviamente è se riparte un attaccante turco, altro discorso se riparte Lukaku. Se De Bruyne e Hazard saranno out sarà una buona cosa perchè fanno la differenza".

Passiamo alla serie A e alla Salernitana: da ex granata che pensa della situazione societaria?

"E' un problema non sportivo ma appunto societario, di Lega Calcio e Figc: lo devono risolvere loro. Entro dei limiti di tempo va risolta bene perchè buttare a mare una promozione così bella è da evitare".

Tomyasu vicino all'addio al Bologna. Da ex rossoblù che idea si è fatto?

"Se il Bologna ha necessità di far cassa ci sono 2-3 giocatori adatti e uno di questi è lui; dispiace perchè per fare il salto di qualità bisogna aggiungere e non togliere ma ci sono esigenze di bilancio. Spiace anche perchè è uno che sposta gli equilibri in fase difensiva".

Arnautovic invece le piace?

"L'ho rivisto, il caratterino è sempre quello. A livello tecnico e fisico si è fatto apprezzare. Non ha perso la voglia di combattere. Sabatini li vuole col carattere, basta non si esageri. Il Bologna ha giocato un anno senza centravanti e Arnautovic può migliorare l'assetto offensivo".