esclusiva Dida: "In Italia bella atmosfera attorno alla nazionale. Con la Spagna tiferò azzurri"

vedi letture

A margine di un torneo di paddle a Forte dei Marmi, l'ex portiere del Milan Nelson Dida è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione: "Lo sta diventando, da praticamente due mesi ho iniziato questo nuovo sport. Sto imparando tante cose".

L'Europeo dell'Italia?

"E' forte. Io punterei sempre per una vittoria. Per i calciatori che hanno e per la disponibilità di tutti, sento che l'atmosfera qua in Italia è bella, la nazionale ha l'appoggio dei tifosi. Penso che loro possano far bene agli Europei".

La sfida con la Spagna?

"Sarà dura perchè anche la Spagna è una grandissima squadra. La fiducia che l'Italia ha ottenuto in questo periodo qua dimostra che sta crescendo, Sarà una partita bellissima e sicuramente tiferò Italia".