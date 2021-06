esclusiva Nela: "Italia sarà protagonista agli Europei. Pessina sarà molto utile"

A cinque giorni dall'atteso debutto agli Europei, l'Italia vista da Sebino Nela, ex romanista ma anche ez azzurro. "Secondo me - dice a Tuttomercatoweb.com - la nostra Nazionale sarà protagonista, poi staremo a vedere dove potrà arrivare però la metto insieme a 3-4 squadre per arrivare in fondo".

La difesa fondata sull'esperienza le piace?

"Sì, in queste competizioni è utile affidarsi a giocatori con carta d'identità di un certo 'peso'. L'importante è presentarsi bene, fisicamente a posto. Per la gestione della partita servono uomini esperti, è una scelta giusta".

A centrocampo le condizioni non perfette di Verratti potranno essere un bel rischio?

"Eventualmente ci sono altri giocatori che vedo bene a partire da Locatelli. I titolari dovrebbero essere Barella, Verratti e Jorginho. Senza Verratti, Jorginho può fare il play con Barella e Locatelli ai lati. Il giocatore del sassuolo può fare quel ruolo. Stiamo messi bene, sono tutti di buon livello e non dimentichiamo che c'è anche Pessina: ha conoscenze calcistiche e sa fare tante cose; all'occorrenza anche lui può esser protagonista".

Tra Chiesa e Berardi sarà con ogni probabilità titolare il calciatore del Sassuolo: che ne pensa?

"Mancini vede e studia gli avversari, conosce il momento di tutti dal punto di vista fisico e motivazionale. Bisogna vedere a livello tattico cosa ti garantisce un giocatore più di un altro".

Lei chi sceglierebbe?

"Berardi certamente ha fatto una buona stagione bene: se gioca a destra può rientrare e mettere la palla gol o andare in porta. E' una soluzione interessante. Chiesa giocando a destra cerca più spesso il fondo e se rientra può essere più un problema andando sul sinistro: credo che la scelta sia legato anche a questo".