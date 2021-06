Euro 2020 - Gli uomini mercato: Calhanoglu al bivio, ma il Milan non aspetterà per sempre

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com

Hakan Calhanoglu - Sfiderà subito il suo presente, cioè l’Italia. Il numero 10 del Milan lo è anche della Turchia, dove gioca spesso e volentieri attaccante esterno. Nato in Germania, a Mannheim, ha difeso da sempre i colori della nazionale di Istanbul ed è uno dei pezzi pregiati della squadra di Senol Gunes. Le sue caratteristiche e i suoi numeri i tifosi rossoneri li conoscono bene: è stato uno dei fattori, alle volte criticato, che ha tenuto in piedi il sogno scudetto del Diavolo di Pioli. Ora è un grande punto interrogativo: il contratto col Milan scadrà a fine giugno. La trattativa ha vissuto alti e bassi, le ultime sono nel segno dell’ottimismo anche se le sirene non mancano, soprattutto dall’estero. Col ritorno di Allegri la Juve si è defilata, restano vivi ma blandi gli interessamenti di Barcellona e Arsenal, nonché i soldi dell’Al-Duhail che sinora non hanno smosso più di tanto il buon Hakan. Oggi, appunto, la sensazione è che il rinnovo sia la soluzione più probabile, che Calha alla fine rimarrà rossonero. Tutto sta a capire quanto il Milan aspetterà: con Donnarumma ha già dimostrato che la pazienza di Maldini&Co ha un limite.

Nazionale - Turchia

Anno di nascita - 1994

Ruolo - Trequartista

Squadra di appartenenza - Milan

Scadenza contratto - 2021

Valore di mercato (Transfermarkt) - 35 milioni