Euro 2020 - Gli uomini mercato: Gvardiol già preso un anno fa dal Lipsia. Il dopo Upamecano

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Josko Gvardiol - Star della Dinamo Zagabria, a un passo dal Leeds la scorsa estate, il difensore centrale in realtà non avrà mercato per questa sessione, visto che il suo trasferimento è stato già reso ufficiale un anno fa, a fine settembre, quando il Lipsia lo ha acquistato per 19 milioni di euro, lasciandolo però un altro anno alla Dinamo, dove è cresciuto esponenzialmente nell'ultimo anno. Gvardiol qualche anno fa era stato vicino anche all'Inter che aveva proposto 5 milioni di euro quando era ancora minorenne. Ora, a diciannove anni, può essere una delle prossime rivelazioni della Bundesliga. Difficile non metterci gli occhi addosso e non credere che diventerà una star.

Nazionale - Croazia

Anno di nascita - 2002

Ruolo - Difensore centrale

Squadra di appartenenza - RB Lipsia

Scadenza contratto - 2025

Valore di mercato (Transfermarkt) - 19 milioni