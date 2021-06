Galles e Svizzera non si fanno male nel caldo di Baku: 0-0 all’intervallo. Seferovic spreca

Nessun gol, qualche emozione, la palla soprattutto tra i piedi della Svizzera. Il primo tempo della sfida tra gli elvetici e il Galles, le altre due nazionali del girone dell’Italia a Euro 2020, finisce in parità. 0-0 allo stadio Olimpico di Baku, sotto il sole e soprattutto con una temperatura che sfiora i 30 gradi.

UN BRIVIDO GALLES, SEFEROVIC IMPRECISO - L’avvio di gara, in realtà, è della formazione guidata da Rob Page. Tra Bale e Ramsey, brilla Daniel James: l’ala del Manchester United sfonda spesso e volentieri, l’occasione più ghiotta la mette al quarto d’ora sulla testa di Moore. Vola Sommer, è l’ultimo acuto del Galles che col passare dei minuti arretra di parecchio e assume un atteggiamento a dir poco passivo. Prende palla e campo la nazionale guidata da Petkovic, l’unica occasione davvero grande è quella finita sui piedi di Schar, ma soprattutto di Ward che neutralizza il potenziale eurogol del difensore centrale. Poi sale in cattedra Seferovic, pericoloso nel trovare spazi e costruirsi occasioni, impreciso dato che di piede o testa non c’entra la porta: clamorosa l'occasione sprecata dal bomber del Benfica nel finale su assist di Embolo. Lungo recupero, anzitutto per una spaventosa testata Mbabu-Moore e poi per i problemi fisici occorsi nel finale allo stesso laterale destro del Wolsfburg.