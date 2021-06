Germania, finisce l'era Low: "Questa squadra deve maturare se vuole centrare gli obiettivi"

Joachim Low, commissario tecnico ormai uscente della Germania, ha commentato così la sconfitta contro l'Inghilterra e l'eliminazione da Euro 2020: "Ovviamente siamo molto dispiaciuti. Io, la squadra, i giocatori e tutto lo staff eravamo molto arrabbiati a fine partita. Nelle ultime settimane abbiamo dato tutto e la squadra ha risposto in maniera eccezionale con grande spirito di sacrificio. Ma stavolta non ce l'abbiamo fatta, in campo non siamo stati efficaci. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato con Muller e Werner. Era ovvio che sarebbe stata una partita decisa dai dettagli, nessuna delle due squadre voleva prendersi rischi, soprattutto in difesa. Sapevamo che non avremmo avuto molte occasioni e che avremmo dovuto sfruttare quelle a disposizione. Ma non siamo stati abbastanza cinici. Mentre l'Inghilterra ha fatto gol alla prima occasione. Potevamo aggiustare le cose con l'occasione di Muller ma non l'abbiamo fatto e poi è arrivato il raddoppio. La squadra ha dato tutto ma abbiamo sprecato troppo. Questa squadra deve maturare molto se vuole raggiungere obiettivi importanti".