Le pagelle di Immobile: generoso, ma confuso e impreciso. Serata in cui la maglia pesa

Delude - non del tutto, ma delude - Ciro Immobile contro l'Austria. Colpisce un incrocio dei pali che fa presagire una serata storta e così è. Per noi di TMW la sua prova è da 5 in pagella, per La Gazzetta dello Sport da 5,5: "Serata in cui la maglia pesa. Tanto generoso quanto confuso e impreciso". Stesso voto dal Corriere della Sera e da Tuttosport: "Non sempre appare lucido nello scambio e nel controllo". Sufficiente invece secondo il Corriere dello Sport: "Dopo un'ora di scatti, paga la fatica e si spegne".

I VOTI DI IMMOBILE

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5