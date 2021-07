Le pagelle di Insigne: ennesimo capolavoro tecnico per lo scugnizzo, partita mostruosa

Un tiro a giro dei suoi. Che si insacca alle spalle di Courtois. Lorenzo Insigne ha fatto alzare tutti in piedi ieri sera trovando la rete del 2-0 contro il Belgio, ciliegina sulla torta di un match ben giocato. Questo il commento della Gazzetta dello Sport: "Una partita mostruosa, un gol da impazzire, trascinatore per oltre un'ora finché i polmoni scoppiano". "L'ennesimo capolavoro tecnico - è invece il commento di Tuttosport - dribbling secco e tiro che va a morire dove Courtois non può arrivare".

Le pagelle di

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8