Il Belgio attacca solo nella seconda parte, la Finlandia per ora resiste: 0-0 all'intervallo

Terminato qualche istante fa il primo tempo della partita di Euro 2020 tra Finlandia e Belgio, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 all'intervallo. Già dai primi istanti è la squadra belga a fare la partita e gestire i ritmi del possesso, con i nord-europei che invece aspettano arroccati, con cinque difensori sempre in linea e un baricentro bassissimo. Avvio lentissimo, per il primo tiro del match bisogna attendere metà frazione, quando Witsel (23') strozza un destro da fuori, per la facile parata di Hradecky. Ci riprova al 32' il capelluto centrocampista, che però stavolta manda alto, così come Trossard col mancino un minuto dopo. Si vede anche Lukaku al 37': fin lì nascosto, il centravanti dell'Inter viene pescato in area da un cross al bacio di De Bruyne, ma il suo colpo di testa è troppo centrale. L'enorme chance del primo tempo al 42', quando Doku si accentra da sinistra e impegna Hradecky sul secondo palo. Fine delle emozioni (escludendo un rigore nel recupero richiesto da Hazard) e del primo tempo.