Il ko contro l'Italia può essere fatale per Martinez: il Belgio valuta l'addio

vedi letture

Due quarti di finale negli ultimi due Europei e la semifinale al Mondiale del 2018: questo lo score della "Golden generation" del Belgio negli ultimi cinque anni, da quando l'allenatore spagnolo Roberto Martinez siede sulla panchina dei Diavoli Rossi. Soprattutto per questo Europeo, le aspettative sulla nazionale era altissime, visto il primo posto nel ranking e il grande cammino di avvicinamento alla manifestazione. Ma l'eliminazione nei quarti contro l'Italia ha scatenato tantissime critiche in Belgio, tanto da mettere in discussione la posizione del CT: su più media, infatti, si racconta di una fase di riflessione dei vertici federali, che potrebbero decidere di esonerare il CT Martinez.