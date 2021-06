Il pubblico spagnolo "scarica" Morata: l'attaccante è ancora una volta fischiato

Serata da dimenticare per Alvaro Morata. L'attaccante della Juventus, scelto da Luis Enrique per guidare l'attacco della Spagna contro la Svezia, non è stato particolarmente brillante, sprecando anche una clamorosa occasione nel primo tempo. La scelta del commissario tecnico che lo ha preferito a Gerard Moreno, autore di 30 reti nell'ultima stagione col Villarreal, è stata accolta al momento dell'uscita delle formazioni ufficiali con grande scetticismo da parte di diversi sostenitori iberici, che hanno manifestato disappunto sui social. Morata non è riuscito sicuramente a fargli cambiare idea e, cosa peggiore, è stato persino fischiato dal pubblico di Siviglia al momento della sostituzione al 66', quando al suo posto è entrato Sarabia. Al 74' all'ingresso in campo di Gerard Moreno, il contendente alla maglia di centravanti, il pubblico ha accolto il suo ingresso in campo con un fragoroso applauso e cori d'incoraggiamento nei confronti del giocatore del Villarreal. Ricordiamo che Morata era stato già contestato dal pubblico nel corso dell'amichevole contro il Portogallo dello scorso 4 giugno, in una partita che aveva sancito il ritorno del pubblico spagnolo sugli spalti.