Il sindaco di Kiev Klitschko: "Inghilterra fra le più forti d'Europa, ma l'Ucraina può sorprenderla"

vedi letture

L’ex leggenda del pugilato, e attuale sindaco di Kiev, Vitali Klitschko ha parlato della sfida di questa sera contro l’Inghilterra dicendosi convinto che l’Ucraina possa mettere in difficoltà l’Inghilterra: “Siamo una squadra pericolosa perché imprevedibile. Nessuno si immaginava di arrivare fino a questo punti e credo che il nostro potenziale possa sorprendere gli avversari. L’Inghilterra è certamente una delle squadre più forti d’Europa e del Mondo, ma sono certo che il ct Shevchenko abbia preparato al meglio la squadra e dato tutti i consigli utili per battere gli avversari. Sarà la partita più difficile per l’Ucraina, ma anche la sfida più grande che abbiamo mai affrontato e sono certo che tutti gli ucraini, anche quelli che non seguono il calcio, sosterranno i nostri giocatori”.