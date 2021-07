Inghilterra-Danimarca, quello di Damsgaard il primo gol su punizione a Euro 2020

Quello messo a segno da Mikkel Damsgaard contro l'Inghilterra, che ha regalato il momentaneo 1-0 alla Danimarca, prima del pareggio inglese, è stato il primo gol siglato in questo Europeo direttamente da calcio di punizione.

1 - Mikkel Damsgaard has scored the first direct free kick goal of the #EURO2020 . Timely. pic.twitter.com/j3n834YoQS

— OptaJean (@OptaJean) July 7, 2021