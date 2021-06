Inghilterra, oggi finisce l'isolamento di Chilwell e Mount: i due si allenano a parte

L'Inghilterra di Gareth Southgate sta svolgendo la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani contro la Germania. Sono ventiquattro i giocatori a disposizione del CT: Ben Chilwell e Mason Mount, che erano stati isolati nei giorni scorsi a causa del "contatto" con il positivo Gilmour, si stanno allenando a parte e sperano nella convocazione. La loro quarantena finisce ufficialmente oggi.

24 players are involved in today's session, with @masonmount_10 and @BenChilwell continuing to work individually.https://t.co/VLVvLYAqKZ

— England (@England) June 28, 2021