Italia, Bernardeschi: "Mancini ci ha dato fiducia. Ha riavvicinato i tifosi alla Nazionale"

Federico Bernardeschi, attaccante dell'Italia e della Juventus, ha parlato a Sky Sport: "Quando è arrivato Mancini non era facile per lui riuscire a fare bene, l'Italia era data per morta. Il calcio italiano era sotto attacco. Ma con la tranquillità e la semplicità ci ha dato tanta fiducia, creando entusiasmo per la gente. La cosa straordinaria è stata riavvicinare il popolo italiano alla Nazionale di calcio".