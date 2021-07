Italia campione d'Europa! Del Piero: "Fatto l'ultimo step. Donnarumma giocatore del torneo"

vedi letture

"La vittoria è meritatissima. L'Italia ha fatto un ultimo step: non eravamo mai stati sotto, è successo in finale". Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha fornito il suo punto di vista sul successo degli azzurri a Euro 2020: "Il gol iniziale li ha fatti un po' sedere, Southgate ci ha un po' aiutato mettendo cinque difensori. Ma l'Italia ha preso tutto il resto, è rimasta calma, è riuscita a pareggiare e ha superato anche i supplementari, nei quali non siamo stati brillantissimi. Donnarumma è stato il giocatore del torneo, perché quando vinci semifinale e finale ai rigori un po' di merito il portiere ce l'ha. Questa Nazionale è cresciuta rispetto a due anni fa, l'ha fatto portando avanti ragazzi che non avevano molta esperienza internazionale. Sono cresciuti insieme e sono andati a prendersi questa coppa. Sono stati squadra in tutto, è stato fantastico vederli vincere".