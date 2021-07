Italia campione d'Europa! Florenzi: "Ero pronto a calciare il 6° rigore, per fortuna non è servito"

Alessandro Florenzi, laterale azzurro, ha commentato con grande entusiasmo il trionfo europeo dell'Italia a Rai Sport: "Ero pronto anche a calciare il sesto rigore, ma per fortuna non è servito. Oggi non c'è niente da dire, basta vedere come abbiamo giocato e la gente che sta festeggiando in piazza. Questa vittoria è dedicata a tutti gli italiani del mondo, ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo veramente speciali. It's coming Rome, gli inglesi hanno sbagliato di una consonante (ride, ndr). Grande Gigio, così come gli altri rigoristi", le dichiarazioni del calciatore della Roma.