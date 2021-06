Italia, mai gol al passivo negli ultimi sette precedenti nei grandi tornei all'Olimpico

Arriva un’altra curiosità statistica a pochi minuti dal fischio d’inizio di Turchia-Italia, match d’apertura di Euro2020. Stando a quanto riportato da OPTA gli azzurri non hanno mai perso all’Olimpico in un grande torneo internazionale e in più non ha subito un solo gol nelle ultime sette di queste gare.