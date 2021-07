Italiani di Spagna, Pennetta: "Barcellona è casa mia, ma tiferò azzurri con tutto il cuore"

Italiani di Spagna. Sono tanti, in parecchi casi volti celebri, anche dello sport. Da Valentino Rossi a Marco Borriello, passando per Giacomo Agostini, il ct spagnolo Sergio Scariolo e Fabio Capello, complice la vicinanza geografica e l’affinità culturale, sono tanti i nostri connazionali a essere stati protagonisti o vivere nel Paese iberico. Tra questi, anche la tennista Flavia Pennetta, che ha vissuto a Barcellona, dove ha conosciuto Fabio Fognini e sono nati i loro figli, dal 2003 al 2017: “Se pensate che tiferemo Spagna - dice a La Gazzetta dello Sport - siete fuori strada. Barcellona è casa nostra, è un posto che adoro e a cui mi levano meravigliosi ricordi. Ma si tifa Italia con tutto il cuore. La maglia azzurra mette i superpoteri: noi ragazze in Fed Cup abbiamo vinto tanto, Fabio in Coppa Davis ci ha sempre messo il cuore”.