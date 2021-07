L'Italia fa felice anche la Scozia: a Glasgow si festeggia: il successo inglese è scongiurato

La vittoria dell'Italia a Euro 2020 ha fatto felici anche i tifosi all'estero, non necessariamente italiani. In particolar modo sono gli scozzesi a festeggiare, più che per il successo degli azzurri per la sconfitta degli odiati cugini inglesi. Scene di giubilo nel Paese, veri e propri caroselli in centro a Glasgow e il mitico "Seven nation army" a risuonare.