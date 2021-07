L'Italia sfida la Spagna di Pedri: "Non è vero, la nostra vera forza è il gruppo"

È l’Europeo di Pedri, ma non ditelo al diretto interessato. Il classe 2002 del Barcellona, grande protagonista con la Spagna, rifiuta l’etichetta che sia soprattutto la “sua” nazionale: Fa piacere sentirlo ma non è la Spagna di Pedri. Il collettivo è la cosa più importante. Sarabia è rimasto per supportarci, il gruppo si vede anche da quello che siamo diventati in campo".

