LIVE TMW - Il baby Pedri contro Barella, Jorginho e Verratti: "La sfida si deciderà lì"

Pedri contro Barella, Jorginho e Verratti: "La sfida si deciderà lì"

Pedri è uno dei migliori talenti del calcio internazionale ed è oggi protagonista della conferenza stampa di Wembley, Londra, a meno uno dalla gara tra Italia e Spagna.

Sulla Spagna di Pedri "Fa piacere sentirlo ma non è la Spagna di Pedri. Il collettivo è la cosa più importante".

Sull'ansia per questa partita "Se dovessi giocare, sarei pronto a dare il massimo".

Sul gruppo Spagna "Sarabia è rimasto per supportarci, il gruppo si vede anche da quello che siamo diventati in campo".

Sulla sua carriera "Ho sempre detto che amo il calcio, che mi piace giocare. Però sono d'accordo con quel che ha detto Guardiola, sono tante ma mi piace il calcio...".

Sul gol "Ci sto lavorando, vorrei migliorare, vorrei avere possibilità di segnare. Sono concentrato su questo, compagni e mister me ne parlano, vorrei fare qualche passo in avanti".

Su Pedri maratoneta e sul suo paragone con Iniesta "Il calcio è un gioco fisico. Certe doti servono, senza dubbio".

Sulla sfida a centrocampo "Entrambi i reparti sono forti, sia noi che l'Italia abbiamo qualità. Sarà una sfida molto combattuta in mezzo al campo, chi vincerà la sfida a centrocampo potrà vincere la partita".

Sui suoi modelli a centrocampo "Guardo sempre tutti i giocatori, mi piace il calcio. Amo guardare le partite, osservo i giocatori che hanno uno stile simile al mio, si può sempre imparare".

Su Thiago Alcantara "Averlo come esempio è una fortuna, come giocare al suo fianco. Vederlo in allenamento è bello, ha grande qualità e tutti lo vedono sempre. Oltre a Thiago ho ottimi compagni in rosa".

Sui suoi momenti clou "Ricordo il mio esordio a Las Palmas, in Segunda, credo sia normale per ogni giocatore. Appena i tifosi iniziarono a darmi affetto, sono cresciuto".

