Le pagelle della Spagna - Morata è un flop, le scelte di Luis Enrique non pagano

Unai Simon 6 - Praticamente mai impegnato.

Marcos Llorente 6.5 - Ha il grande merito di salvare un gol praticamente fatto dalla Svezia nella loro unica occasione creata.

Laporte 6.5 - Naturalizzato last minute, lanciato titolare dopo esser stato provato 10 giorni fa contro il Portogallo, è a suo agio nella retroguardia e la costruzione del gioco passa spesso dai suoi piedi.

Pau Torres 6 - Come Laporte, il suo compito è prevalentemente impostare più che marcare.

Jordi Alba 6.5 - Tocca quasi lo stesso numero di palloni dell'intera nazionale svedese. Accompagna la manovra ed è praticamente un'ala aggiunta.

Koke 6.5 - Il più dinamico del centrocampo, innesca in avanti i compagni di squadra, disegna nel primo tempo una splendida traiettoria che Olmo quasi traduce in gol, trovando la grande risposta di Olsen. (Dall'87' Fabian Ruiz sv).

Rodri 6.5 - Scherma bene davanti alla difesa, si fa valere nel gioco aereo ed è come sempre preciso in fase d'impostazione. (Dal 66' Thiago Alcantara 6 - Entra bene in partita).

Pedri 6 - Con i suoi 18 anni, 6 mesi e 20 giorni è il più giovane giocatore della Spagna a giocare un Europeo, lui fa vedere buone giocate ed è spesso cercato dai compagni di squadra anche se non trova lo spunto decisivo.

Ferran Torres 5.5 - Poco brillante, il muro svedese si rivela efficace contro di lui. (Dal 74' Oyarzabal sv).

Morata 5 - Vince il ballottaggio con Gerard Moreno tra lo stupore generale e non riesce a smentire i suoi detrattori, che chiedevano il bomber del Villarreal. Statico, ha una grande occasione nel primo tempo che spreca malamente. Alla fine si arrende anche Luis Enrique. (Dal 66' Sarabia 6 - Impatto positivo per il giocatore del Paris Saint-Germain che si distingue per alcune buone giocate).

Dani Olmo 6 - Ha il merito di costruirsi le migliori occasioni da gol della serata, Olsen però vince il duello. Lentamente, nella ripresa, il suo rendimento cala. (Dal 74' Gerard Moreno 6 - Prova a scuotere la partita e nel finale ha una grande occasione dal gol, trovando però un Olsen reattivo).

Allenatore Luis Enrique 5.5 - Punta su diversi giocatori giovani, forse anche troppi. La scelta di Morata al centro dell'attacco è accolta con scetticismo, purtroppo per lui giustificato. Il Tiki Taka contro il catenaccio a oltranza non funziona e tarda nell'apporre le correzioni. Al resto ci pensa Olsen, che nega alla sua squadra una vittoria che sarebbe stata meritata.