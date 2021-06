Le pagelle della Turchia - Söyüncü roccioso, Calhanoglu poco incisivo

Queste le valutazioni della Turchia, in campo contro il Galles nel Gruppo A di Euro 2020.

TURCHIA-GALLES 0-2 (43' Ramsey, 95' Roberts)

Cakir 6 – Si mostra subito reattivo sull’occasione di Ramsey così come in altre azioni gallesi della ripresa, ma può fare poco sui due gol che decidono il match.

Celik 5 – Soffre l’intraprendenza di James sulla sua corsia di competenza, commettendo anche il fallo da rigore che però viene compensato dall'errore di Bale.

Söyüncü 6,5– Si rende protagonista di un paio di recuperi importanti, che impediscono a Moore e Bale di andare in gol nel primo tempo. Sempre attento anche nella ripresa, risultando tra i pochi che si salvano nell'undici turco.

Ayhan 5,5 – Sua la principale palla gol turca del primo tempo, alla qualche fanno da contraltare alcuni svarioni difensivi.

Meras 5,5 – Si propone poco sulla fascia sinistra, non catturando l’occhio neanche in fase difensiva. (Dal 73' Muldur 6 – Prova a dare la scossa nel finale con un paio di iniziative offensive)

Yokuslu 6 – Dà un contributo maggiore come aiuto alla retroguardia in fase di non possesso, piuttosto che nel momento in cui deve impostare l’azione. (Dal 46' Demiral 6 – Tenuto inizialmente in panchina, nel finale sfiora di testa il possibile 1-1.

Under 5,5 – Un paio di iniziative offensive per l’ex giocatore della Roma, che risulta tra i più intraprendenti dell’attacco turco. Cala vistosamente nel corso della ripresa. (Dall'83' Kahveci s.v.)

Tufan 6 – Tanta sostanza in mezzo al campo, oltre a qualche inserimento in fase offensiva. (Dal 46' Yazici 5,5 – Parte con buon piglio all'inizio del secondo tempo, non riuscendo però a dare la svolta sperata)

Calhanoglu 5 – Dovrebbe essere il fulcro della manovra turca, ma al di là di un paio di manovre avviate con qualità di vede poco sia nell'ultimo passaggio che in fase di conclusione.

Karaman 5,5 – Si vede poco negli ultimi metri non migliorando con il passare dei minuti. (Dal 75' Dervisoglu 6 – Nella parte finale del match è tra i giocatori in maglia rossa che credono maggiormente nella rimonta)

Yilmaz 5 – Si danna l’anima lottando senza sosta con i difensori gallesi, non riuscendo però a creare grossi problemi a Ward e sbagliando un gol clamoroso ad inizio ripresa.

Şenol Güneş 5 – La sua Turchia è leggermente più intraprendente rispetto alla sfida con l’Italia, ma comunque poco pericolosa e con anche delle fragilità a livello difensivo.