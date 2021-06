Le probabili formazioni di Svezia-Polonia - Lewandowski sfida Isak pee il pass degli ottavi

La Svezia è già qualificata agli ottavi di finale. Per la Polonia invece, attualmente fanalino di coda del girone E servono assolutamente i tre punti. Gli svedesi sono una squadra tosta da affrontare, sempre ben messa in campo. La Polonia sarebbe dovuta essere una delle sorprese in positivo di questo Europeo e invece, finora, Lewandowski e compagni hanno tradito le attese.

COME ARRIVA LA SVEZIA - La Svezia scenderà in campo con il 4-4-2. In avanti Isak e l'ex Palermo Quaison, che si gioca il posto con Berg. Titolare anche il sampdoriano Ekdal in mezzo al campo. Tra i pali confermatissimo Olsen.

COME ARRIVA LA POLONIA - Paulo Sosa proporrà il 3-4-2-1 con lo juventino Szczęsny tra i pali. In avanti Lewandowski e Swiderski. Titolari anche gli "italiani" Bereszyński, Glik e Zieliński. Rientra dalla squalifica Krychowiak.