Löw sulla Francia: "Servirà grande attenzione". Rivedi le parole del CT della Germania

"Abbiamo tanta qualità nella nostra squadra, con un buon mix. Soprattutto abbiamo qualità in attacco, con giocatori come Werner e Sané che possono decidere le partite. Abbiamo Havertz, Muller e ovviamente Gnabry. Penso che gli attacchi di Germania e Francia possano essere molto pericolosi e non bisogna perdere di vista nessun giocatore. Bisogna essere attenti in ogni momento, altrimenti tutti questi giocatori possono segnare". Così Joachim Löw CT della Germania, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Francia.