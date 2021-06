Mancini: "Berardi? Non è che se gioca Chiesa cambi molto, sono tutti bravi"

vedi letture

Le condizioni di Domenico Berardi, che ha subito un colpo durante la gara con la Turchia, tengono in ansia la Nazionale italiana alla vigilia della gara con la Svizzera. Nel caso, l’alternativa è Chiesa o Bernardeschi? Risponde a Sky il ct Mancini: “Non è che uno è l’alternativa all’altro… Io credo che se dovesse giocare Chiesa, o non dovesse giocare Belotti in attacco, non cambierebbe molto. Sono tutti bravi e sanno tutti cosa devono fare”.

Qui tutte le parole di Mancini.