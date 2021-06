Il ct Mancini: "Di Lorenzo-Toloi l'unico dubbio. Verratti sta abbastanza bene, vediamo"

vedi letture

“L’obiettivo è la qualificazione, ma lo è dalla prima partita, sapendo che quella da giocare sarà sempre la più dura”. L’Italia di Roberto Mancini scende in campo per staccare il pass per gli ottavi già alla seconda giornata di Euro 2020, risultato che si raggiungerebbe battendo la Svizzera domani: “È un’ottima squadra, giocano bene perché sono calciatori che sanno quello che devono fare. Hanno un bravo allenatore, esperto: sarà dura”.

Florenzi out, ballottaggio Di Lorenzo-Toloi?

“Non cambierebbe tanto, anche se Di Lorenzo è più offensivo di Toloi. Forse l’unico dubbio può essere questo, ma mancano due allenamenti: vediamo”.

Come sta Berardi? L’alternativa è Chiesa o Bernardeschi, vista l’intercambiabilità di questi giocatori?

“Non è che uno è l’alternativa all’altro… Io credo che se dovesse giocare Chiesa, o non dovesse giocare Belotti in attacco, non cambierebbe molto. Sono tutti bravi e sanno tutti cosa devono fare”.

Qual è la parola d’ordine per questa partita?

“Alla prima partita c’era un po’ di pressione, la concentrazione deve essere massima sempre. I ragazzi sono abbastanza esperti, hanno giocato tante partite così: sanno cosa li aspetta, ma hanno giocato decine di queste partite”.

È già una possibilità vedere Verratti dal primo minuto?

“Vediamo. Sta abbastanza bene, sono già 3-4 giorni che si allena con la squadra, sta bene. Vediamo”.

Lino Banfi portafortuna della Nazionale.

“Ho già detto, lui è avanti anni luce, abbiamo fatto il corso insieme e prese 110 e lode col 5-5-5 molto offensivo. È il numero uno”.