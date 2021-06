Marchisio: "La serata che tutti desideravano. Berardi il migliore, prestazione in crescendo"

L'ex centrocampista dell'Italia Claudio Marchisio, ospite negli studi Rai ha commentato così la vittoria dell'Italia; "La serata che tutti desideravano. L'episodio a fine primo tempo poteva creare qualche difficoltà, ma ha saputo reagire riuscendo a conquistare questo ottimo risultato con un'ottima prestazione. Berardi è stato il migliore in campo, non solo per il cross da cui è nato il vantaggio, ma per tutta la prestazione in crescendo. - continua Marchisio - L'asse Barella-Berardi è stato quello che ha cambiato il corso della partita nella ripresa".