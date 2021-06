Marco Rossi: "C'è rammarico ma anche orgoglio per aver tenuto testa a delle corazzate"

Marco Rossi, CT dell'Ungheria, ha parlato a Sky Sport dopo l'eliminazione della sua squadra da Euro 2020. Con grande onore, perché i magiari hanno fatto soffrire tanto Portogallo, Francia e Germania: "Convivono le due sensazioni. da un lato il rammarico per la qualificazione sfumata per pochi minuti, dall'altra la consapevolezza di aver tenuto testa a tutte le squadre. Me lo avessero detto prima avrei sottoscritto, oggi c'è un po' di rammarico ma c'è da riconoscere che la Germania ha meritato il pareggio, perché ci siamo abbassati un po' troppo nella seconda metà del secondo tempo. Abbiamo disputato delle gare di contenimento, un calci che in verità non mi piace. Come diceva Capello, però, ogni allenatore deve fare il miglior vino dall'uva che ha e noi abbiamo ottimizzato le nostre caratteristiche, perché rispetto alle tre corazzate c'era una bella differenza tecnica. Avevamo diverse assenze, tutte concentrate a centrocampo, non mancava solo Szoboszlai e questo ci ha un po' limitato nelle scelte. Quanto ci ha tolto la sua assenza? È un giocatore molto tecnico, dotato di qualità eccezionali e avrebbe potuto darci una mano su situazioni di palla inattiva, anche se le abbiamo sfruttate. Tra averlo e non averlo c'è una bella differenza".