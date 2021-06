Martinez elogia Mancini: "L'ho sfidato in Premier, non mi ha sorpreso. L'Italia è speciale"

Italia-Belgio sarà anche la sfida tra Roberto Mancini e Roberto Martinez. In conferenza stampa, il ct dei Diavoli Rossi ha speso parole importanti per il collega in azzurro: “Ha dato un gioco chiaro: 4-3-3 dinamico, sono una squadra moderna dall'approccio di gioco. Non mi ha sorpreso: ho sfidato Mancini in Premier, è molto meticoloso, basti vedere il suo approccio in Nazionale. È diventata qualcosa di speciale. 31 gare senza sconfitte è un risultato importante. Fanno un gioco importante, sono più forti del concetto di individualità”.

