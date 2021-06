Mertens si allena con Lukaku: "La bella e la bestia 2. Dobbiamo decidere chi farà la bestia..."

"Iniziate le riprese de La bella e la bestia 2. Stiamo ancora decidendo chi farà la bestia...". Questo il simpatico Tweet di Dries Mertens su uno scatto che immortala lui e Romelu Lukaku durante gli allenamenti con il Belgio.

Filming beauty and the beast 2. Still deciding who should be the beast... pic.twitter.com/vRowgMT0ox

— Dries Mertens (@dries_mertens14) June 15, 2021